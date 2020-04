iPhone 11, microSD, SSD, monitor e TV in offerta su Amazon ed eBay

Anche quest'oggi, Amazon ed eBay lanciano degli interessanti sconti su prodotti d'elettronica. Dopo aver parlato degli Sconti Epici di Trony, e nello specifico sui tablet, ci soffermiamo su altre categorie di prodotti: smartphone, monitor, tv ma anche accessori.

Offerte Amazon del 27 Aprile

ASUS TUF Gaming VG289Q, 28'' 4K (3840x2160) Gaming monitor, IPS, 90% DCI-P3, DP, HDMI, FreeSync, Low Blue Light, Flicker Free, Shadow Boost, HDR 10: 399 Euro (449,99 Euro);

LG TV LED 4K AI Ultra HD,55UM7400PLB, Smart TV 55", 4K Active HDR [Classe di efficienza energetica A]: 399 Euro (599 Euro);

Samsung Monitor C32F395 Monitor Curvo, 32'' Full HD, pannello VA, 1920 x 1080, 60 Hz, 4 ms, Freesync, D-sub, HDMI, Bianco: 169,99 Euro;

SanDisk Ultra Scheda di Memoria MicroSDXC da 128 GB e Adattatore, con A1 App Performance, Velocità fino a 100 MB/sec, Classe 10, U1 (Nuova versione): 21,55 Euro;

Hisense H40BE5500 Smart TV LED Full HD, Natural Colour Enhancer, Quad Core, VIDAA U , Tuner DVB-T2/S2 HEVC, Wi-Fi [Classe di efficienza energetica A]: 269 Euro (349 Euro);

SanDisk Extreme SSD Portatile 500GB, resistente alla polvere, Velocità di Lettura fino a 550MB/s: 94,99 Euro.

Su eBay invece troviamo in offerta l'iPhone 11, che viene proposto ad un prezzo di partenza di 669,99 Euro per il modello da 64 gigabyte e 729,99 Euro per la variante con 128 gigabyte di memoria. Il telefono è disponibile in varie colorazioni ed il venditore ha una percentuale di feedback positivi del 99,9%.