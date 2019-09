iPhone 11 è il modello più popolare in Cina, grazie al prezzo. Apple sorride

Secondo quanto riportato da CNBC, l'iPhone 11 avrebbe superato l'11 Pro e Pro Max in Cina in termini di pre-ordini in Cina grazie ai prezzi più bassi. Nella nazione asiatica infatti il modello più economico parte da 5.499 Yuan (l'equivalente di 777 Dollari), inferiore anche rispetto ad iPhone Xr dello scorso anno.

Fenqile, una società di e-commerce cinese nonchè rivenditore autorizzato Apple, parlando con CNBC ha dichiarato il 40% dei preordini registrati per la nuova gamma di iPhone sono rappresentati dall'iPhone 11 da 128GB, mentre il 22% dei clienti ha ordinato l'iPhone 11 da 64 gigabyte. I due sono i modelli più economici dell'intera gamma.

In Cina i tempi di attesa per l'iPhone 11 da 64 e 128GB si sono estesi al 3 ottobre, quasi due settimane dopo la data di lancio ufficiale del 20 Settembre. Lo stesso è accaduto anche in Italia con gli altri modelli, e come abbiamo avuto modo di raccontarvi nella notizia dedicata, spesso le date di consegna forniscono delle importanti indicazioni sull'andamento dei preordini dei dispositivi, al netto della disponibilità reale di unità.

Il dato rappresenta senza dubbio un'ottima notizia per Apple, che di recente ha avuto qualche difficoltà nella nazione asiatica. Nel secondo trimestre del 2019 infatti le spedizioni sono diminuite del 14% su base annua, mentre la quota di mercato è scesa al 5,8% dal 6,4% dello stesso periodo dello scorso anno.

L'analisi diffusa da Daniel Ives, CEO della società Wedbush Securities ha però dichiarato che tra 60 e 70 milioni di consumatori cinesi potenzialmente aggiorneranno i propri smartphone e "circa la metà" di questi probabilmente eseguirà l'upgrade ad iPhone 11. Per Apple, vendere tra 30 e 40 milioni di unità del nuovo smartphone sarebbe una notizia estremamente importante, soprattutto alla luce di quanto registrato lo scorso anno.