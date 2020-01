iPhone 11 in offerta su eBay: disponibili tutti i tagli di memoria

Dopo l'offerta sul TV LG OLED 4K di ieri, di cui abbiamo avuto modo di parlare ampiamente su queste pagine e che è ancora attiva, quest'oggi eBay propone un'interessante promozione sugli iPhone 11.

Nello specifico, il modello "liscio", ovvero base con doppia fotocamera posteriore e schermo più piccolo, può essere acquistato ad un prezzo molto conveniente da un rivenditore di terze parti che ha il 100% di feedback positivi ed ha venduto già 1.977 unità.

Un aspetto interessante e che merita menzione è che sono disponibili in sconto tutte le versioni e colorazioni. Il modello da 64 gigabyte, ad esempio, può essere acquistato a 699,99 Euro, un prezzo che scende a 692,99 Euro se se ne acquistano due e 685,99 Euro per coloro che ne porteranno a casa tre.

Per la variante da 128 gigabyte, il prezzo proposto dal rivenditore è di 764,99 Euro, che si traduce in un risparmio considerevole se si conta che il prezzo di Apple è di 889 Euro. In questo caso non è disponibile l'acquisto di 2 o 3 unità a costo ridotto.

Nel momento in cui stiamo scrivendo non è invece possibile acquistare il modello ultratop da 256GB, in quanto non disponibile.

La spedizione è gratuita con consegna stimata tra il 7 e 10 Febbraio.