iPhone 11: a quanto pare Apple ha svelato in anticipo la data di annuncio

Dopo i rumor legati al nome del prossimo top di gamma della società di Cupertino, che potrebbe avere una versione Pro, iPhone 11 torna a far parlare di sé per via di un leak che sembra aver svelato la data di annuncio dei nuovi smartphone di Apple.

Infatti, come riportato anche da PhoneArena, alcuni utenti sono riusciti a scovare un interessante dettaglio all'interno dell'ultima versione Beta di iOS 13. In uno screenshot che sarebbe stato creato da Apple, chiamato "HoldForRelease", si nota infatti che la data impostata di default riporta il giorno martedì 10. La schermata non mostra il mese, ma tutto fa pensare che il riferimento sia al prossimo 10 settembre 2019, visto che si tratta proprio di un martedì e che la data coinciderebbe con il periodo dell'anno in cui Apple presenta di solito i suoi top di gamma.

Potrebbe sembrare un dettaglio di poco conto, ma iOS 12 lo scorso anno disponeva di uno screenshot simile che riportava il numero 12. Ovviamente iPhone XS e iPhone XR vennero presentati il 12 settembre 2018. Insomma, a quanto pare non manca molto all'annuncio della gamma di smartphone di Apple. Nel frattempo, vi consigliamo di consultare il nostro approfondimento su iPhone 11.