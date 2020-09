iPhone 11 Pro e Apple Watch Series 5 da 44mm in sconto su Amazon

Sconti sui prodotti Apple quest'oggi su Amazon. Il colosso di Jeff Bezos, infatti, propone delle offerte molto interessanti su due prodotti top di gamma della società di Cupertino nel 2019: Apple Watch Series 5 ed iPhone 11 Pro.

Su iPhone 11 Pro, nella variante argento con 64 gigabyte di memoria interna, viene proposto uno sconto di 272 Euro e passa a 917 Euro, rispetto ai 1.189 Euro di listino. Il ribasso è del 23%, sullo smartphone con display Retina XDR OLED da 5,8 pollici e tripla fotocamera posteriore da 12 megapixel (ultra grandangolare, grandangolare e teleobiettivo) con modalità notte e ritratto e la possibilità di registrare video 4K fino a 60 fps.

Il modello con cassa da 44mm, GPS Only, di Apple Watch Series 5 invece passa a 398,9 Euro, rispetto ai 489 Euro proposti da Apple lo scorso anno. Il modello in questione è quello con cassa n Alluminio Argento e Cinturino Sport Bianco, e si differenzia dal nuovo Apple Watch Series 6 per l'assenza del misuratore dell'ossigenazione del sangue, mentre è caratterizzato dall'ECG e tutte le funzioni per la salute come il lavaggio delle mani.

Ovviamente su entrambi i prodotti è possibile beneficiare della spedizione Prime e della consegna veloce. Sia ad iPhone che Apple Watch è possibile aggiungere AppleCare+.