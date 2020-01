L'iPhone 11 Pro più caro al mondo costa 100mila Dollari ed è tempestato d'oro e diamanti

Dopo aver lanciato l'edizione di Marilyn Monroe, Caviar ha rilasciato una nuova versione speciale dell'iPhone 11 Pro, che non passerà alla storia per essere una delle più economiche mai viste. Il motivo è facile da intuire: la scocca è tempestata d'oro a 24 cari ed include un orologio sul retro con dei diamanti.

Di per se, il costo non è accessibile: Caviar Solarious Zenith Full Gold costa 100mila Dollari.

A tale prezzo nella confezione è incluso anche un caricabatterie per la ricarica veloce, un cavo Lightning to USB-C ed una confezione speciale contenente un certificato di proprietà ed un numero univoco, dal momento che sarà disponibile solo in edizione limitata.

Un dettaglio curioso è che l'accessorio che consente di espellere il vano della SIM è tempestato d'oro e somiglia ad uno storione. E' incluso anche un altro strumento in oro che può essere utilizzato per caricare l'orologio meccanico montato sul retro della scocca, che fa girare il turbillon ad 1 rotazione al minuto. L'orologio è placcato in oro e contiene al centro un grande diamante giallo.

Complessivamente sulla scocca ci sono 137 diamanti in totale, ecco perchè è consigliabile tenerlo saldamente tra le mani.

Se si sceglie la versione iPhone 11 Pro Max con 512GB di archiviazione, il costo sale 120.910 Dollari. E' disponibile anche una versione speciale natalizia da 144.660 Dollari.