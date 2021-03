iPhone 11 Pro finisce in fondo ad un lago ghiacciato e ne esce illeso dopo 30 giorni

Ancora una storia su dispositivi d'elettronica che escono illesi contro ogni previsione da situazioni estreme e precarie. Questa volta tocca ad un iPhone 11 Pro che è finito in fondo ad un lago ghiacciato e, dopo 30 giorni, è stato recuperato ancora funzionante.

Protagonista della storia è Angie Carriere, che ha festeggiato il suo 50esimo compleanno sul lago Waskesiu, Saskatchewan. Durante l'escursione però le è accidentalmente caduto dalle mani ed è caduto nel lago ghiacciato. Inizialmente la donna non è stata in grado di localizzare il telefono, ma dopo 30 giorni ci è riuscita ed ha avuto modo di recuperarlo con un magnete ed un amo da pesca.

L'iPhone 11 Pro, contro ogni previsione, è perfettamente funzionante sebbene sia valutato per sopravvivere fino ad una profondità di 2 metri per un massimo di 30 minuti. In questo caso la profondità dell'acqua era ben più elevata e l'iPhone è stato sommerso dall'acqua per 30 giorni. Non si tratta della prima storia di questo tipo e più volte abbiamo riportato su queste pagine: in passato abbiamo parlato di un iPhone X che è sopravvissuto per 8 ore sott'acqua, ma lo stesso iPhone 11 è stato messo alla prova con un drone subacqueo.

Ricordiamo che l'Apple Store non fornisce alcun tipo di riparazione gratuita per gli iPhone che subiscono danni causati dall'acqua.