iPhone 11 Pro, la fotocamera messa a confronto con Mate 30 Pro e Note 10+

Con i passare delle ore, continuano ad emergere sul web confronti con protagonisti i nuovi smartphone top di gamma di Apple. A qualche ora di distanza dalla pubblicazione dei test della batteria, da YouTube ne arriva uno riguardante il comparto su cui ha puntato di più la società della Mela nel 2019: la fotocamera.

Un popolare canale YouTube infatti ha messo a confronto la fotocamera posteriore di iPhone 11 Pro Max (e quindi anche di iPhone 11 Pro) con quella del Samsung Galaxy Note 10 Plus ed Huawei Mate 30 Pro.

Come vi mostriamo nel filmato presente in apertura, il test è stato effettuato in vari scenari e Mrwhosetheboss ha messo alla prova le lenti scattando foto, girando video in 4K, testando la modalità notturna ed anche la qualità del microfono.

Il test è stato diviso in diverse categorie, per consentire agli spettatori di rendersi rapidamente conto dell'aspetto analizzato. Ad ognuna di queste categorie è stata data una valutazione d'importanza in una scala da 1 a 10: ad esempio le fotografie diurne hanno un punteggio di 10/10, mentre allo zoom video in condizioni di scarsa luminosità è stato imposto il rating di 2 su 10.

Per ciascuna categoria, ogni smartphone ha ottenuto un punteggio (anch'esso in scala di 10), che moltiplicato all'importanza ha costituito il voto.