iPhone 11 Pro ed iPhone Xr in offerta al minimo storico su Amazon

Dopo l'l'offerta bomba di Bennet su iPhone 11, torniamo a parlare degli sconti su iPhone proposti da Amazon. Quest'oggi il negozio online consente di portare a casa al minimo storico due modelli molto interessanti.

iPhone 11 Pro da 64 gigabyte, nella colorazione oro, è disponibile a 999 Euro, 190 Euro in meno rispetto ai 1.189 Euro di listino. Dai dati forniti da Keepa osserviamo che si tratta del prezzo più basso mai raggiunto sul sito, almeno da Aprile scorso, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per acquistarlo. Nella scheda tecnica del prodotto è possibile anche spuntare l'apposita casella che permette di aggiungere la AppleCare+, la garanzia aggiuntiva di Apple, per due anni a 229 Euro.

iPhone Xr da 64 gigabyte, nella versione (PRODUCT)Red, invece, raggiunge il prezzo più basso di sempre su Amazon ed è disponibile a 579,99 Euro, per un calo del 22% (pari a 159,01 Euro) rispetto ai 739 Euro di listino. Anche in questo caso è possibile aggiungere la protezione extra sotto forma di AppleCare+ a 169 euro, spuntando l'apposita casella.

Amazon garantisce la consegna veloce e tutti i vantaggi per il Prime, inclusa la possibilità di inviarlo ad un punto di ritiro. Come sempre però non ha fornito alcuna indicazione sulla scadenza.