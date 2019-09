iPhone 11 Pro Max batte Mate 30 Pro e Galaxy Note 10+ per durata della batteria

Continuano ad arrivare test con protagonisti i nuovi iPhone 11 Pro. Dopo il rapporto di DisplayMate sullo schermo, da YouTube giunge una nuova prova che ha messo a paragone la batteria di iPhone 11 Pro Max con quella del Mate 30 Pro e Galaxy Note 10+, che rappresentano i principali concorrenti per l'ultima parte dell'anno.

Nel video che proponiamo in calce sono stati messi a confronto Huawei Mate 30 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11 e Galaxy Note 10+. I cinque dispositivi sono stati sottoposti agli stessi test: lo youtuber ha navigato in Instagram, scattato fotografie, giocato, ascoltato musica e cercato canzoni tramite Shazam.

L'iPhone 11 si è fermato a 5 ore e 2 minuti di autonomia, in linea con quella di iPhone Xr, che potrebbe essere un buon compromesso per l'uso quotidiano. L'iPhone 11 Pro si è spento dopo 6 ore e 42 minuti, un'ora e mezza in più rispetto al modello più piccolo, il che conferma in parte come le deduzioni di DisplayMate relative alla maggiore efficienza dello schermo OLED siano giuste.

Il Note 10+ ha raggiunto lo 0% a 6 ore e 31 minuti, di poco distanziato dall'11 Pro, ma la sorpresa più grande probabilmente è quella che interessa le prime due posizioni del podio.

Huawei Mate 30 Pro è arrivato ad 8 ore e 13 minuti, mentre l'iPhone 11 Pro Max ha toccato un'autonomia di 8 ore e 32 minuti.

Il teardown di iFixit ha mostrato che iPhone 11 ha una batteria da 3046 mah, mentre l'iPhone 11 Pro di 3190 mAh. L'iPhone 11 Pro Max invece ha una cella da 3969 mAh, inferiore rispetto ai 4500 mAh di Huawei Mate 30 Pro.