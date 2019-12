iPhone 11 Pro Max in super sconto su Amazon per Capodanno!

Ultimo giorno delle "offerte di fine anno" di Amazon. Tra le tante proposte di oggi non possiamo non citare l'interessantissima promozione su iPhone 11 Pro Max, lo smartphone top di gamma della società di Cupertino che può essere acquistato ad un prezzo davvero molto conveniente.

Il dispositivo, nella colorazione oro e 64 gigabyte di memoria interna è disponibile a 1.099 Euro, 190 Euro in meno rispetto ai 1.289 Euro di listino Apple, per un risparmio pari al 15%. Dati alla mano, si tratta di uno dei prezzi più bassi mai raggiunto su Amazon, di poco superiore (circa sei Euro) al prezzo del Black Friday.

iPhone 11 Pro Max è resistente alla polvere ed acqua fino a 4 metri per trenta minuti, include un sistema a tripla fotocamera da 12 megapixel con sensore ultragrandangolare, grandangolo e teleobiettivo e possibilità di registrare video in 4K fino a 60 fps, ed una lente anteriore TrueDepth da 12 megapixel. Ovviamente presente anche il Face ID, che permette di effettuare acquisti ed il login in totale sicurezza sul web, mentre l'intero smartphone si basa sul chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione.

La vendita e spedizione è gestita direttamente da Amazon, con tutti i vantaggi per gli utenti Prime.