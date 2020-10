iPhone 11 Pro in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon in attesa di Prime Day

In attesa di scoprire le offerte che proporrà Amazon durante il Prime Day 2020 che si terrà tra qualche settimana, segnaliamo uno sconto molto interessante che quest’oggi campeggia sulla piattaforma di e-eommerce di Jeff Bezos, con protagonista lo smartphone top di gamma del 2019 di Apple.

Nello specifico, l’iPhone 11 Pro da 512GB, nella colorazione verde, può essere acquistato a 1.286,35 Euro, per un risparmio di 302,65 Euro rispetto ai 1.589 Euro imposti dal colosso di Cupertino lo scorso anno. La consegna veloce, che beneficia ovviamente di tutti i vantaggi del Prime, è garantita entro martedì 6 Ottobre se si ordina in giornata, ed insieme alla vendita è interamente gestita da Amazon.

Lo smartphone include uno schermo da 5,8 pollici Super Retina XR OLED, a cui si aggiunge il modulo a tripla fotocamera da 12 megapixel (ultra grandangolare, grandangolare e teleobiettivo) in grado di girare video in 4K fino a 60fps, mentre la fotocamera anteriore TrueDepth è da 12 megapixel con supporto alla modalità ritratto e Face ID per l’autenticazione veloce ed Apple Pay.

Attraverso la scheda prodotto è anche possibile sottoscrivere la garanzia AppleCare+ per due anni, a fronte del pagamento di un sovrapprezzo di 229 Euro, ma si possono aggiungere anche altri accessori come custodie, le AirPods ed adattatori di vario tipo.