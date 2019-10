iPhone 11 Pro: prestazioni grafiche fino al 60% superiori rispetto ad Xs

Il popolare sito web AnandTech ha pubblicato la propria recensione di iPhone 11 ed 11 Pro, in cui è presente un'attenta e dettagliata panoramica dei miglioramenti introdotti da Apple a livello grafico grazie al nuovo processore A13 Bionic.

A livello di prestazioni della CPU, il sito sostiene che il processore è circa il 20% più veloce rispetto all'A12 presente nei modelli dello scorso anno, quindi perfettamente in linea con i dati diffusi dalla società di Cupertino in sede di presentazione.

AnandTech però sottolinea che per permettere agli utenti di godere a pieno dei miglioramenti, gli ingegneri sono stati costretti ad aumentare il picco di consumo energetico dei core presenti nella CPU. "In molti casi siamo quasi 1W sopra l'A12" si legge in uno stralcio.

In termini di efficienza energetica al raggiungimento del picco, AnandTech ritiene che un assorbimento di potenza più elevato comporterà una maggiore sensibilità a temperature elevate ed inclinazione al così detto "throttling", che riduce la frequenza della CPU per evitare blocchi.

Per quanto riguardo riguarda le performance complessive, l'A13 è in linea con le migliori soluzioni di AMD ed Intel, almeno nel benchmark SPECint2006.

A risaltare maggiormente sono le prestazioni della GPU. I risultati di picco di iPhone 11 offrono dati di picco migliori di circa il 20%, mentre l'11 Pro ha evidenziato un miglioramento di circa il 50-60% rispetto all'Xs sul benchmark GFXBench.

Ricordiamo che a questo indirizzo è presente la nostra recensione di iPhone 11 Pro.