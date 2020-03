iPhone 11 Pro e Pro Max in offerta su Amazon: quasi 300 Euro di sconto

Giornata dedicata agli sconti su iPhone, quella di oggi su Amazon. La società di Seattle quest'oggi propone a prezzi ridotti quattro modelli di iPhone 11 Pro, tra cui un iPhone 11 Pro Max. Il risparmio è davvero importante ed arriva a toccare quasi i 300 Euro rispetto ai prezzi classici di listino. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Offerte iPhone 11 Pro ed iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Grigio Siderale: 999 Euro (1189 Euro)

Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Oro: 999 Euro (1189 Euro)

Apple iPhone 11 Pro (64GB) - Verde Notte: 999 Euro (1189 Euro)

Apple iPhone 11 Pro Max (64GB) - Oro: 999 Euro (1289 Euro)

E' chiaro che l'unica limitazione è rappresentata dalla memoria. 64 gigabyte infatti per molti potrebbero essere pochi, mentre per coloro che non sono soliti occupare tanto spazio sui dispositivi e che non li usano per scattare fotografie, girare video ed installare tante applicazioni potranno sicuramente approfittare di questo prezzo molto interessante.

Amazon dal suo canto non ha diffuso alcuna indicazione in merito alla data di scadenza delle offerte, e per questo consigliamo di effettuare rapidamente l'ordine in caso d'interesse. Spedizione e vendita è gestita direttamente dal rivenditore di Jeff Bezos, e beneficiano di tutti i vantaggi del Prime.