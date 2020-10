iPhone 11 Pro e Pro Max rimossi dall'Apple Store: disponibile solo iPhone 11

Poche ore dopo il reveal dei nuovi iPhone 12, Apple ha aggiornato il proprio sito web rimuovendo gli iPhone 11 Pro ed 11 Pro Max che erano stati annunciati lo scorso anno e che sono stati sostituiti dai nuovi iPhone 12 Pro e Pro Max.

Sul sito web della compagnia americana, infatti, è possibile ordinare solo l’iPhone 11. Invariati i prezzi: si parte da 719 Euro per il modello con 64 gigabyte di memoria, per arrivare ai 769 Euro dei 128GB e gli 889 Euro della variante con 256Gb.

In confronto, iPhone 12 da 64 gigabyte costa 939 Euro, mentre la variante da 128Gb ha un prezzo di 989 Euro e quella da 256Gb ha un prezzo di 1.109 Euro.

Restano invariate le colorazioni: gli utenti potranno scegliere tra iPhone 11 in bianco, nero, verde, giallo, viola e (PRODUCT)RED. Nel momento in cui stiamo scrivendo è garantita un’ampia disponibilità con consegna in pochi giorni.

Il dispositivo è caratterizzato da un display da 6,1 pollici Liquid Retina HD LCD, processore A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione e doppia fotocamera posteriore da 12 megapixel con grandangolo ed ultra grandangolo.

Ricordiamo che iPhone 12 sarà disponibile in preordini a partire dalle 14:00 di domani, venerdì 16 Ottobre, con spedizioni al via dal 23 del mese.