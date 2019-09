iPhone 11 Pro e Pro Max ufficiali: prezzi, caratteristiche e uscita

Nel corso del keynote odierno allo Steve Jobs Theater di Cupertino, Apple ha annunciato i nuovi smartphone top di gamma iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, svelati a fianco della variante base iPhone 11 (successore di iPhone XR). Le novità introdotte non mancano e il dispositivo punta molto sul comparto fotografico.

iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max montano il nuovo processore Apple A13, definito dalla società di Cupertino come "la CPU più veloce mai montata su uno smartphone". Le colorazioni disponibili sono Midnight Green, Space Gray, Silver e Gold. Il display OLED è stato rinnovato e viene chiamato Super Retina XDR. Esso dispone di un contrast ratio pari a 2,000,000:1, di 458 ppi e di un picco di luminosità pari a 1200 nits. Non manca il supporto all'HDR e, stando a quanto dichiarato da Apple, questo display consuma il 15% in meno di batteria rispetto a quello montato dalla scorsa generazione di iPhone. Le varianti dello schermo sono da 5,8 pollici e 6,5 pollici.

Stando alla società di Cupertino, iPhone 11 Pro dura quattro ore in più di iPhone XS e cinque ore in più di iPhone XS Max. La confezione di vendita di iPhone 11 Pro includerà anche un caricatore wireless. Il retro dello smartphone è stato realizzato in vetro e dispone di una tripla fotocamera + flash Dual LED disposti a "quadrato" nella parte in alto a sinistra. iPhone 11 Pro dispone di una lente principale, un teleobiettivo e un sensore ultra-wide.

Tutti i tre sensori sono da 12MP. Anche la fotocamera anteriore è da 12MP. Sia la fotocamera posteriore che quella anteriore sono in grado di registrare video fino alla risoluzione 4K a 60 fps. Interessante la funzionalità Deep Fusion, in grado di scattare 9 immagini della stessa scena e sfruttare il Neural Engine per scegliere il pixel migliore. Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal 4G LTE alla ricarica wireless passando per il Wi-Fi 6. Presente anche la certificazione IP68. Durante la conferenza, la società di Cupertino ha anche annunciato delle cover ufficiali pensate per iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro ha un prezzo di partenza di 999 dollari, mentre iPhone 11 Pro Max parte da 1099 dollari. La disponibilità è fissata a partire dal prossimo 20 settembre 2019, perlomeno per quanto riguarda gli USA. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli in merito alle caratteristiche tecniche complete dello smartphone e alla disponibilità in Italia.



Aggiornamento 21:12 10/09/2019: È stato aperto il sito ufficiale italiano. I prezzi partono da 1189 euro per quanto riguarda iPhone 11 Pro e da 1289 per iPhone 11 Pro Max. Per maggiori dettagli sulle specifiche tecniche complete, vi invitiamo a dare un'occhiata a questa pagina. I preordini si apriranno alle ore 14:00 del 13 settembre 2019, mentre la disponibilità è fissata per il 20 settembre 2019.