iPhone 11 Pro smontato da iFixit: in mostra l'enorme batteria

Nel weekend del lancio, i ragazzi di iFixit hanno pubblicato sul popolare canale YouTube il video teardown dei nuovi iPhone 11 Pro, che mette in mostra per intero la scheda tecnica del dispositivo top di gamma 2019. E' indubbio che la più grande differenza rispetto alla linea Xs sia l'enorme batteria inclusa al suo interno.

Su iPhone 11 Pro Max è inoltre stata osservata una riduzione dello spessore di 0,25mm dello schermo. Secondo gli analisti, questa novità sarebbe dettata dall'eliminazione del 3D Touch, che rende il pannello leggermente più sottile in quanto la funzione comportava l'integrazione di un livello aggiuntivo sotto il display per registrare la pressione da parte degli utenti.

Secondo iFixit, il pensionamento del 3D Touch libererebbe più spazio per la batteria, che sfoggia lo stesso design ad L a cella singola su entrambi i modelli, a differenza di quanto avveniva lo scorso anno dove il Max ne integrava una a doppia cella.

L'iPhone 11 Pro Max ha una batteria da 3.969 mAh, rispetto ai 2.179 mAh di iPhone Xs Max, per un miglioramento del 25%, che si traduce in un aumento sostanziale in sede di utilizzo quotidiano. Questo, insieme al nuovo processore A13 dovrebbe portare ad un miglioramento importante dell'autonomia. Nel corso del keynote del 10 Settembre Apple ha parlato di un incremento della durata rispettivamente di 4 e 5 ore per iPhone 11 Pro e Pro Max.

Il teardown si sofferma anche sul modulo fotografico, che è molto più grande, ma nonostante ciò la società di Cupertino è riuscita ad inserire una terza lente riducendo le dimensioni della scheda logica, che ha lo stesso design di iPhone X ed Xs.

Resta un'incognita la RAM, che nemmeno iFixit è riuscita a quantificare: alcuni leakster sostengono che Apple abbia implementato 2GB di RAM dedicati alla fotocamera, che non si noterebbero nei benchmark, ma a riguardo non sono arrivate conferme.

iFixit sottolinea anche la presenza di due connettori della batteria al posto di uno. Probabilmente uno di questi potrebbe servire per la ricarica wireless inversa, che è stata rimossa all'ultimo minuto.

Il punteggio di riparabilità è comunque di 6 su 10, lo stesso degli Xs.