iPhone 11 Pro in super sconto da Amazon nel giorno dei nuovi iPhone 12

Nel giorno in cui saranno disponibili in preordine i nuovi iPhone 12 Mini e 12 Pro Max, Amazon propone uno sconto molto interessante su iPhone 11 Pro da 64 gigabyte , nella colorazione grigia.

Lo smartphone può essere acquistato ad 899 Euro, l’8% in meno rispetto ai 978,99 Euro precedenti, per un risparmio di 79,99 Euro. Amazon garantisce la consegna gratuita veloce entro martedì 10 Novembre se si ordina nel giro di poche ore. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ della durata di due anni a 229 Euro, oltre che gli accessori come custodie trasparenti, adattatori Lightning - jack cuffie da 3,5 metri ed il cavo Lighting to USB da 2 metri a 31,99 Euro.

Lo smartphone è caratterizzato da un sistema a tripla fotocamera da 12 megapixel posteriore e dal chip A13 Bionic con Neural Engine di terza generazione, ma ovviamente è anche resistente a polvere ed acqua fino a 4 metri per un massimo di 30 minuti, essendo anche IP68.

E’ ovviamente anche presente il chip A13 Bionic con Neural Enginedi terza generazione. Lo smartphone supporta anche la ricarica wireless e quella veloce. Il display è Super Retina XFR da 6,5 pollici, ovviamente OLED.