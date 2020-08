iPhone 11 è lo smartphone più venduto e popolare al mondo nel Q2 2020

Secondo una ricerca condotta da Counterpoint, iPhone 11 è lo smartphone più popolare e venduto al mondo nel Q2 2020, con vendite da record nei mercati di Cina, USA, Germania, Inghilterra e Giappone; addirittura nel Regno Unito risultano esserci ben 4 iPhone nella top 5. Cosa li rende così popolari?

I dati di Counterpoint innanzitutto evidenziano la fama di iPhone 11: lo smartphone di casa Apple infatti è davanti a marchi come Samsung e Huawei in occidente (16% di share negli USA; 12% nel Regno Unito; 11% in Germania), mentre nel mercato asiatico ha affrontato con successo (in ordine) Oppo, Honor, Huawei, Vivo e Sharp, specialmente i modelli Oppo A8, Honor 9X, Vivo Y3 e Huawei Mate 30 5G.

Anche la compagnia Omdia ha confermato la popolarità di iPhone 11 con un’altra serie di sondaggi: nei primi tre mesi del 2020, nonostante la pandemia, Apple ha spedito circa 19.5 milioni di iPhone 11 in tutto il mondo, seguita soltanto da Samsung con 6.8 milioni di Galaxy A51 e Xiaomi con 6.6 milioni di smartphone Redmi Note 8. Questi risultati vanno a smentire le numerose analisi e previsioni di vendita per gli iPhone, ritenute in calo a causa del coronavirus; allo stesso tempo confermano il trend precedente allo scoppio della pandemia, dato che già verso fine 2019 - inizio 2020 iPhone 11 risultava il dispositivo più venduto in molti mercati.

A rendere così desiderato iPhone 11 probabilmente sono sia l’appeal del marchio, da tempo considerato una sorta di status symbol, che la qualità del prodotto e le sue dimensioni. Nonostante i suoi pregi, però, iPhone 11 non ha vinto nemmeno un premio agli EISA Awards 2020, dove gli smartphone Android hanno avuto la meglio in ogni categoria dedicata ai telefoni.