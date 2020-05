iPhone 11 è lo smartphone più venduto nel primo trimestre del 2020

Apple continua a dominare nel segmento smartphone di fascia alta e sembra che nella “guerra” tra produttori, la casa di Cupertino abbia un solo rivale, se stessa. Nel periodo tra gennaio e marzo è infatti riuscita a spedire 19,5 milioni di iPhone 11, nonostante l'impatto devastante alla domanda da parte dei consumatori causato dalla pandemia di Coronavirus.

Omdia ha riferito che le spedizioni di iPhone 11 nel primo trimestre del 2020 hanno superato il totale delle spedizioni fatte registrare dall’iPhone XR nel primo trimestre del 2019 per quasi sei milioni di unità.

"Per più di cinque anni anche in presenza di condizioni mutevoli nel mercato globale, una aspetto è rimasto inalterato nel settore degli smartphone: Apple ha continuato a mantenere il primo o il secondo posto nella classifica globale delle spedizioni dei suoi modelli.

"Il successo di Apple è il risultato della sua strategia, in grado di riscuotere grande interesse da parte del pubblico anche con pochi modelli ogni anno. Ciò ha permesso all'azienda di concentrare i suoi sforzi su un numero limitato di prodotti sempre più richiesti dai consumatori e facendo registrare volumi di vendita sempre molto elevati", ha affermato Jusy Hong, direttore dell’agenzia di analisi Omdia.

Apple è riuscita a trovare il giusto equilibrio tra prezzi e funzionalità proprio grazie all’iPhone 11, garantendo dunque un appeal sempre più elevato. Al lancio, l'iPhone 11 scostava 50 euro in meno rispetto al suo diretto predecessore, l'iPhone XR. Tuttavia, nonostante il prezzo più basso, il nuovo modello presenta caratteristiche ancora migliori con una doppia fotocamera posteriore che rappresenta un importante upgrade rispetto alla generazione precedente, visto di buon grado dagli acquirenti che hanno fatto così aumentare di molto le vendite.

A sorridere non è solo Apple, infatti anche Samsung ha fatto registrare ottimi risultati. Il Galaxy A51 si è piazzato in seconda posizione tra gli smartphone più venduti e primo tra i modelli Android, con 6,8 milioni di unità spedite nel primo trimestre dell’anno. Samsung ha mantenuto di nuovo la seconda posizione per quest'anno sostituendo con successo il modello dello scorso anno, il Galaxy J4 Plus. Ottimi risultati li ha fatti registrare anche il Galaxy S20 + 5G che è riuscito a conquistare il primato tra gli smartphone 5G più venduti nei primi mesi dell’anno.

Tuttavia, i dati più sorprendenti nel primo trimestre del 2020 le ha fatte registrare Xiaomi. Il Redmi Note 8 ed il Redmi Note 8 Pro, infatti, si sono piazzati in terza ed in quarta posizione con le spedizioni che hanno toccato quota 6,6 milioni e 6,1 milioni di unità. A detta di Omdia, è la prima volta che la casa cinese riesce a piazzare un dato così significativo in termini di vendita. A seguire si sono piazzati il Huawei Mate 30 5G ed il Mate 30 Pro 5G e la maggior parte delle vendite che si sono concentrate all’interno del mercato cinese.

A causa della pandemia da COVID-19, il mercato degli smartphone dovrebbe contrarsi nel corso dell’anno. Un'eccezione è la Cina, dove il settore si sta riprendendo rapidamente nelle ultime settimane e grazie alle promozioni sui device 5G lanciate da Huawei, Oppo e Xiaomi, Omdia prevede che le classifiche degli smartphone 5G saranno presto dominate dai produttori cinesi.