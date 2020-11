iPhone 11 ed SSD Samsung da 250GB in offerta su Amazon per il Black Friday

Dopo aver segnalato le offerte sui dispositivi Huawei, Samsung e Fitbit di Amazon, torniamo nuovamente a discutere delle promozioni proposte dalla società di Jeff Bezos, che consente di portare a casa a prezzo ridotto l'iPhone 11 da 64 gigabyte ed un SSD a marchio Samsung.

Amazon Black Friday - Sconti 9 Novembre 2020

Apple iPhone 11 (64GB) - Nero (include EarPods, alimentatore): 629 Euro

Samsung Memorie MZ-76E250 860 EVO SSD Interno da 250 GB, SATA, 2.5", Nero: 39 Euro

Lo sconto proposto sull'SSD Samsung 860 EVO è minimo (solo 2 Euro) se confrontato al prezzo precedente, ma comunque vicino al minimo storico che aveva raggiunto anche la variante più grande qualche giorno fa.

Nella giornata di ieri abbiamo riportato la promozione sull'SSD SanDisk, che però non è più disponibile in quanto scaduta alla mezzanotte.

Entrambi i prodotti beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la spedizione veloce e la possibilità di effettuare il reso entro il 31 Gennaio 2021, come previsto dall'iniziativa messa in campo da Amazon in occasione del Prime Day dello scorso mese. E' anche possibile implementare la garanzia aggiuntiva semplicemente spuntando la casella dedicata nelle schede prodotto.

Nessuna informazione sulla data di scadenza delle promozioni, ma come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente.