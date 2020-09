iPhone 11 in super offerta a 599 Euro: solo il 16 Settembre da Bennet!

Sono partiti ieri i "14 Giorni Mai Visti" di Bennet, che fino al 16 Settembre proporranno quotidianamente due prodotto ad un prezzo speciale. Nella lunga lista di generi alimentari e prodotti per la casa, però, figura anche iPhone 11 che l'ultimo giorno di promozioni potrà essere acquistato ad un prezzo davvero super.

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, acquisito dal volantino che può essere scaricato attraverso questo indirizzo, mercoledì 16 Settembre l'iPhone 11 di Apple nella variante con 64 gigabyte di memoria interna sarà disponibile a 599 Euro, il 25% in meno rispetto ai 799 Euro di listino.

Nelle note viene specificato a chiare lettere che saranno disponibili solo 2.000 unità nei punti vendita aderenti, e come sempre vi rinviamo allo Store Locator di Bennet che permette di capire quali negozi parteciperanno alla promozione e quali no. Ogni utente inoltre potrà acquistare un massimo di due unità. Bennet, a piè di pagina specifica che "sullo scaffale del punto vendita sarà indicato il prezzo valido per quantitativi d’acquisto che eccedono il numero di pezzi indicato per ogni prodotto".

Tra gli altri prodotti tech in offerta troviamo, solo sabato 12 Settembre, la smart tv Samsung 55RU7090 da 55 pollici a 299 euro dai 499 Euro di listino, mentre ieri è stato scontato a 169 Euro (dai 199 Euro precedenti) lo smartphone Samsung Galaxy A12S da 32gb.