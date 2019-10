iPhone 11 in super sconto su Amazon: è il miglior prezzo del web

Dopo l'offerta su iPhone Xs, Amazon propone oggi un altro interessante sconto sugli iPhone. Questa volta però tocca ad iPhone 11, nella colorazione PRODUCT (RED).

Lo smartphone top di gamma 2019 è disponibile al prezzo di 859 Euro per la variante con 128 gigabyte di memoria interna, rispetto agli 889 Euro di listino di Amazon, che si traduce in un risparmio di 30 Euro.

Per coloro che invece necessitano di meno memoria, il modello con 64 gigabyte di storage passa al prezzo di 799 Euro, 40 Euro in meno se confrontato con quello di listino di Apple.

Entrambi gli smartphone sono venduti e spediti da Amazon, e beneficiano di tutti i vantaggi previsti dal Prime, inclusa la consegna senza costi aggiuntivi entro lunedì.

iPhone 11 rispetto al modello Pro e Pro Max si differenzia per lo schermo Liquid Retina e la presenza di due fotocamere da 12 megapixel sulla scocca posteriore, una ultra-grandangolare ed un sensore per il grandangolo in grado di registrare video 4K fino a 60 fps. Il processore su cui si basa è lo stesso A13 Bionic dei fratelli maggiori, ed è ovviamente presente anche il Face ID per l'autenticazione, con supporto ad Apple Pay.

L'occasione di oggi è davvero molto ghiotta, motivo per cui consigliamo di fare rapidamente l'ordine in caso d'interesse.