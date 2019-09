iPhone 11 fa superare ad Apple i 1.000 miliardi di capitalizzazione

Ha avuto delle ripercussioni importanti anche in borsa l'evento del 10 Settembre di Apple sull'andamento del titolo della società di Cupertino. Nella giornata di ieri, la società della Mela ha riacquistato il suo stato di società da un trilione di dollari di capitalizzazione, grazie ad un aumento del valore delle azioni circolari.

Il picco è stato raggiunto a metà giornata, quando il prezzo dei titoli ha superato i 221,28 Dollari, il che ha dato ad Apple una capitalizzazione superiore ai 1.000 miliardi di Dollari. Il calcolo viene effettuato moltiplicando il prezzo delle azioni con il numero di quelle in circolazione al 19 Luglio 2019, ovvero quello annunciato nel corso della relazione trimestrale depositata alla SEC.

Non è la prima volta che Apple supera questo traguardo. Nell'Agosto 2018 grazie ad un prezzo unitario di 207 Dollari era diventata la prima azienda da un trilione di Dollari, per poi essere raggiunta da Amazon qualche mese dopo. Il motivo per cui questa volta il prezzo dei titoli è più alto è da ricercare nel continuo riacquisto che la società americana fa dei propri titoli, per ragioni puramente finanziarie che hanno portato all'aumento.

E' chiaro che ha influito in maniera importante anche l'evento di presentazione dei nuovi iPhone ed Apple Watch, che evidentemente ha dato fiducia ai mercati.