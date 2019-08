iPhone 11 potrebbe supportare Apple Pencil, gli analisti sicuri

Emerge un nuovo rumor su iPhone 11 che Apple dovrebbe presentare il prossimo mese di Settembre. Gli analisti di Citi Research hanno pubblicato un nuovo documento di ricerca in cui si soffermano sulle specifiche tecniche dei dispositivi, a cui se n'è aggiunta una di cui ancora non avevamo sentito parlare.

A quanto pare, infatti, gli smartphone top di gamma 2019 della società di Cupertino dovrebbero supportare Apple Pencil, il pennino che fino ad ora abbiamo avuto modo di vedere all'opera solo su iPad.

Ovviamente ciò non vuol dire che gli utenti troveranno il dispositivo all'interno della confezione dello smartphone, in quanto come per i tablet l'acquisto dovrà essere fatto a parte. L'integrazione del supporto ad Apple Pencil però potrebbe dare un pò più di brio ad una linea di smartphone che, rumor alla mano, si prospetta essere molto simile ad iPhone Xs, a parte il modulo fotografico posteriore che con ogni probabilità vedrà l'aggiunta di una terza lente.

Il rapporto di Citi Research va in controtendenza rispetto a quanto affermato da Ming-Chi Kuo, che rappresenta uno degli analisti più importanti ed affidabili sul mondo Apple.

La maggior parte degli analisti però prevede che la lineup dei nuovi iPhone sarà annunciata a metà settembre con lancio previsto poco dopo.

Qualche giorno fa sul web è emerso anche un rapporto sulla generazione dell'iPhone che vedrà la luce nel 2020.