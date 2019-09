iPhone 11: già terminati alcuni modelli per il day one. Le consegne scivolano ad Ottobre

A meno di un'ora dall'apertura dei prordini dei nuovi iPhone 11, la disponibilità per alcuni modelli è già bassa ed i tempi di consegna si sono allungati oltre il 20 Settembre, ovvero il giorno del lancio. Evidentemente quindi nei primi minuti la domanda è stata elevata.

Per iPhone 11 Pro, ad esempio, scegliendo la spedizione a casa il colosso di Cupertino garantisce l'arrivo il 20 Settembre solo per la colorazione oro, indipendentemente dalla capacità. Per quanto riguarda i modelli con scocca grigio siderale, argento e verde notte invece si va dal 30 Settembre al 3 Ottobre. La stessa data viene anche indicata per il grigio siderale di iPhone 11 Pro Max, mentre se si sceglie l'argento Apple indica che bisognerà aspettare il 23 Settembre, il lunedì dopo il via alla commercializzazione nei negozi.

Largamente apprezzato anche il modello Max la scocca verde notte: per le varianti con 64 e 256 gigabyte di storage si va addirittura al 3-10 Ottobre, mentre per iPhone 11 Pro Max con 512GB la consegna è anticipata al 26-30 Settembre.

Per iPhone 11 invece la l'offerta sembra essere più ampia ed almeno nel momento in cui stiamo scrivendo, la consegna a domicilio è prevista per il 23 Settembre, con possibilità di ritiro presso gli Apple Store il giorno del lancio.

Ovviamente, come sempre in questi casi le date di spedizione potrebbero dipendere anche dalle unità messe a disposizione nei singoli paesi e non possono essere indicative.



Per scoprire cosa cambia tra i tre dispositivi, vi rimandiamo alla nostra news dedicata.