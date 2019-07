iPhone 11, niente USB-C: in rete le possibili novità dei nuovi smartphone

Quest'oggi si torna a parlare di iPhone 11, la nuova generazione di smartphone che Apple dovrebbe lanciare a settembre. Secondo quanto riferito, il colosso di Cupertino porterà nei negozi tre nuovi modelli di smartphone, che saranno accomunati dal connettore Lightning. Cade quindi il rumor emerso in precedenza che portava all'USB-C.

9to5mac sostiene che i tre iPhone includeranno l'ultimo chip A13 di Apple ed un nuovo Taptic Engine che attualmente sarebbe noto internamente come "leap haptics", ma su cui non sono trapelati dettagli.

Nuove conferme anche sul sistema a tre fotocamere posteriori che abbiamo avuto modo di vedere in alcuni video pubblicati in rete e che saranno integrate solo nei modelli con schermo OLED (ovvero i top di gamma). Il terzo sensore a quanto pare sarà grandangolare e si aggiungerà ai due già esistenti che probabilmente saranno potenziati.

La nuova fotocamera dovrebbe anche abilitare una feature battezzata "Smart Frame", che secondo quanto riferito catturerà l'area attorno alla parte inquadrata di un'immagine in modo tale da dare agli utenti la possibilità di regolare l'inquadratura e la prospettiva.

Sarebbero in arrivo anche dei miglioramenti dal fronte della fotocamera frontale, che potrà scattare video in slow-mo a 120fps.

La risoluzione dello schermo dovrebbe invece restare la stessa degli attuali iPhone Xs, Xs Max ed Xr.