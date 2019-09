L'iPhone 11 sta facendo uscire di testa alcune persone con una rara fobia

L'iPhone 11 Pro, come ampiamente preannunciato, si contraddistingue per un comparto fotografico a tripla camera racchiuso in un pannello quadrangolare. Esiste un gruppo di persone che, più di tutti gli altri, non ha accolto la novità con grande entusiasmo: i tripofobici.

Da wikipedia: la tripofobia è la "presunta" fobia per gruppi irregolari di piccoli buchi o protuberanze. Una vera e propria repulsione spontanea, che per alcuni ricercatori deriva da un istinto primordiale. I piccoli fori possono essere associati inconsciamente alla malattia (pensate alla peste bubbonica o alla varicella) così come ad animali velenosi (gli occhi di un ragno). In realtà non si sa moltissimo della tripofobia, tant'è che la stragrande maggioranza degli esperti non la conside nemmeno una vera e propria condizione medica.

Sta di fatto che da ieri Twitter è invaso dai commenti di persone che dicono di essere rimasti assolutamente impressionati dalla fotocamera a tre lenti del nuovo iPhone. "Non voglio avere persone attorno a me con quel coso in mano ogni giorno", scrive ad esempio una ragazza. "Le 3 camere nel nuovo iPhone stanno facendo impazzire la mia la tripofobia".

Il collaboratore di Gizmodo Jennings Brown dice che dopo aver visto alcune foto del nuovo iPhone ha provato un senso di nausea.

Insomma, sembra una barzelletta e sicuramente molti dei tweet pubblicati sono quantomeno esagerati. Ma per molte persone il nuovo iPhone 11 potrebbe essere un incubo.