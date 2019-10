iPhone 11: alcuni utenti lamentano l'improvvisa comparsa di macchie sul display

Vari proprietari di iPhone 11 nelle ultime ore hanno segnalato l'improvvisa comparsa di graffi e macchie sul display. Ciò che sorprende è che le segnalazioni arrivano da persone che sostengono di non aver mai fatto cadere i dispositivi, tanto meno di averli fatti entrare a contatto con superfici ruvide come le chiavi.

Alcuni affermano di aver messo normalmente in telefono in tasca e, quando l'hanno tirato fuori, hanno trovato piccoli graffi sul pannello. In alcuni frangenti sarebbero comparsi addirittura 24 ore dopo dopo l'acquisto.

Sul forum del produttore sono tante le segnalazioni, e molti ipotizzano anche un problema con la produzione degli smartphone. Interessante è il racconto di un utente che sottolinea come "il graffio non si senta sotto le unghie".

Alcuni sarebbero pronti a sottoscrivere l'abbonamento AppleCare per riparare lo schermo, mentre altri hanno già lasciato intendere che attenderanno qualche giorno per capire le mosse di Apple. Allo stato attuale dalla società di Cupertino non sono arrivati commenti a riguardo, ma è probabile che gli ingegneri siano già al lavoro per analizzare le segnalazioni per capire la natura del disservizio.

Non è da escludere che sia interessato solo un piccolo lotto, dal momento che gli scratch test pubblicati su YouTube hanno mostrato che lo schermo è abbastanza resistente.