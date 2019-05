iPhone 11 è sempre più vicino, c'è già la custodia!

Mancano sempre meno mesi alla presentazione ufficiale della prossima generazione di iPhone, che come sempre Apple dovrebbe svelare a Settembre nel corso del classico keynote autunnale, ma nel frattempo continuano ad emergere notizie ed indiscrezioni.

Stamattina su Slashleaks è apparso il rendering di un case di terze parti per il dispositivo. Le immagini confermano di fatto i precedenti leaks, in particolare per la configurazione fotografica delle tre lenti posteriori, che dovrebbero essere montate in un modulo quadrato piuttosto che a semaforo. La matrice infatti dovrebbe essere triangolare e non verticale, come ampiamente preannunciato su queste pagine nelle scorse settimane.

Ovviamente si tratta di case di terze parti e non ufficiali. I produttori sono soliti creare rendering degli iPhone ed in generale degli smartphone in uscita per non farsi trovare impreparati e metterli a disposizione degli utenti nel minor tempo possibili.

Le immagini non hanno alcun tipo d'informazione ad accompagnarle, il che vuol dire che per le specifiche tecniche dobbiamo continuare ad attenerci alle indiscrezioni emerse negli scorsi giorni. Tra i leakster più affidabili c'è il giornalista Ming-Chi Kuo, secondo cui entrambi gli iPhone 11 saranno basati su pannello OLED da 5,8 e 6,5 megapixel, e saranno dotati di telecamere posteriori a tripla lente con un teleobiettivo da 12 megapixel, obiettivo grandangolare ed uno super grandangolare.