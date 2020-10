iPhone 12 e 12 Pro: le colorazioni si mostrano in una serie di foto 'reali'

La presentazione virtuale di iPhone 12 non ci ha permesso di vedere “dal vivo” i nuovi iPhone 12. Apple infatti ha mostrato una serie di render e chi conosce bene il settore sa che spesso la resa dei prodotti, soprattutto le colorazioni, sono diverse vedendoli dal vivo. Fortunatamente oggi sono state pubblicate alcune foto reali.

Il leaker DuanRui sul proprio account ufficiale ha pubblicato le due fotografie che trovate in calce, che mostrano le due diverse linee di iPhone. iPhone 12 ed iPhone 12 Mini infatti condividono i colori (PRODUCT) RED, Nero, blu, verde e bianco, che rispetto agli altri due modelli (iPhone 12 Pro e Pro Max) sono caratterizzati da tonalità più accese e forti.

iPhone 12 Pro e Pro Max sono disponibili in Argento, Grafite, Oro e Blu Pacifico. DuanRui ha pubblicato le foto di iPhone 12 Pro in grafite e blu pacifico, con quest’ultimo che rappresenta una novità per la gamma Pro e sostituisce il verde notte introdotto lo scorso anno.

Insomma, dopo il primo video hands on reale di iPhone 12, è toccato alle fotografie. Avete già scelto la vostra colorazione? Ricordiamo che iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max saranno disponibili in preordine a partire dal prossimo 6 Novembre.