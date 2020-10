iPhone 12 e 12 Pro si mostrano nel primo video hands on "reale"

La spettacolare post produzione di Apple del keynote dello scorso 13 Ottobre non ci ha consentito di vedere da vicino i nuovi dispositivi presentati dalla compagnia di Cupertino, ed anche gli youtuber più famosi non hanno ricevuto le prime unità. In soccorso dei curiosi però arriva il primo video hands on “ufficiale”.

La vice presidente di Apple per il marketing della divisione iPhone, Kaianne Drance, è stata ospite del programma tv americano Good Morning America, dove la presentatrice Becky Worley ha mostrato iPhone 12 ed iPhone 12 Pro nelle colorazioni blu e Pacific Blue, oltre che il nuovo portafogli magnetico che sfrutta l’aggancio MagSafe per aggrapparsi al retro.

La dirigente Apple ha anche discusso della scelta di rimuovere il caricabatterie e le cuffie dalla confezione, ed ha affermato "era la cosa giusta da fare” dal momento che i clienti spesso li possiedono già ed i nuovi smartphone hanno di più da offrire.

“Le persone hanno già cuffie e caricatori a casa. Forse ne hanno più di uno. Questa è stata la scelta giusta da fare per raggiungere gli obiettivi ambientali” ha affermato la Drance. Cosa ne pensate di questa scelta? Apple ha rimosso i caricatori anche da iPhone 11 e gli altri modelli, scatenando le ire dei fan.