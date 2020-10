iPhone 12 e 12 Pro: online i primi video unboxing e test di fotocamera e MagSafe

Dopo le prime foto reali di iPhone 12 e 12 Pro, sono stati pubblicati - in concomitanza con la scadenza dell'embargo di Apple - i primi video unboxing da parte degli youtuber più popolari, dei primi due iPhone 12 che hanno raggiunto i negozi: il modello base ed il Pro.

Sono tanti gli youtuber internazionali che hanno ricevuto i due smartphone della società di Cupertino, tra cui spicca ovviamente Marques Bronwlee, che nel filmato che proponiamo in apertura mostra non solo le fasi di unboxing della nuova confezione che, come ormai noto, non include le cuffie EarPods ed il caricatore da muro, ma anche il nuovo connettore MagSafe che è stata tra le novità più interessanti ed apprezzate dagli utenti.

Anche il fotografo Peter McKinnon ha ricevuto il suo iPhone 12 Pro, e nel suo filmato si sofferma maggiormente sul comparto fotografico del dispositivo che include una lente aggiuntiva rispetto ad iPhone 12.

E' scaduto però anche l'embargo sulle recensioni, ed infatti testate americane come The Verge ed Engadget hanno pubblicato le videoreview dei due smartphone, ponendo principalmente l'accento sul 5G che secondo gli analisti potrebbe spingere le vendite in maniera importante.

iPhone 12 ed iPhone 12 Pro saranno disponibili per l'acquisto nei negozi a partire dal prossimo 23 Ottobre.