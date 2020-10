iPhone 12 e 12 Pro, al via i preordini in Italia: prezzi, colorazioni e disponibilità

Come ampiamente annunciato nel corso del keynote di martedì scorso, Apple ha ufficialmente dato il via ai preordini per gli iPhone 12 ed iPhone 12 Pro, che da pochi secondi possono essere prenotati direttamente sull’Apple Store Italiano.

Per iPhone 12 si parte da 939 Euro per la variante da 64 gigabyte, per arrivare a 989 Euro per il modello da 128GB e 1.109 Euro per quello da 256 gigabyte. Gli utenti potranno scegliere tra le colorazioni verde, blu, nero, bianco e (PRODUCT) Red.

Disponibile, sempre in preordini, anche iPhone 12 Pro: in questo caso il prezzo di partenza è di 1.189 Euro per la variante base con 128 gigabyte di memoria interna, mentre quella con 256Gb è disponibile a 1.309 Euro ed il modello da 512 gigabyte a 1.539 Euro. Diverse le colorazioni rispetto al modello base: qui le opzioni saranno grafite, argento e blu pacifico.

Il via alle spedizioni, con relativo inizio della commercializzazione presso gli Apple Store fisici e le catene di distribuzione, è invece in programma per il 23 Ottobre.

Gli altri due modelli della linea, iPhone 12 Mini ed iPhone 12 Pro Max, invece, potranno essere prenotati dal 6 Novembre con spedizioni al via dal 13 del prossimo mese.

Per tutti i prezzi della lineup iPhone 12, vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata.