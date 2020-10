iPhone 12 e 12 Pro: prime indicazioni sulla RAM, ci sono delle novità

Nel corso del keynote di presentazione dei nuovi iPhone 12, Apple non ha svelato tutti i dettagli della scheda tecnica dei dispositivi. Come di consueto, infatti, la presentazione si è soffermata sulle novità estetiche ed al comparto fotografico, e non sono arrivate informazioni sulla quantità di RAM. In soccorso però è arrivato Xcode.

I colleghi di MacRumors hanno infatti trovato nei file plist di Xcode 12.1 beta alcuni riferimenti alla quantità di RAM presente nei nuovi smartphone.

Su iPhone 12 Pro e 12 Pro Max Apple avrebbe implementato 6 gigabyte di RAM, mentre lPhone 12 e 12 Mini dispongono di 4 gigabyte di RAM, come i loro predecessori.

Le prime conferme sono arrivate anche dai benchmark effettuati ed emersi su Geekbench. L’implementazione di 6 gigabyte di RAM sui modelli Pro, di concerto con il chip A14 Bionic potrebbe dare un impulso importante alle prestazioni dei dispositivi, e sarà interessante vedere la fluidità dei dispositivi nei primi video hands on che emergeranno sicuramente a seguito del lancio.

A far maggiormente discutere però continua a restare la scelta di Apple di rimuovere i caricabatterie e le cuffie dalla confezione. Voi da che parte state?