iPhone 12 e 12 Pro sold out in 45 minuti in Taiwan: domani l'arrivo in Italia

In attesa dell'apertura dei preordini italiani di iPhone 12 ed iPhone 12 Pro, in programma domani 16 Ottobre alle ore 14:00, arriva una notizia che non può che far sorridere Apple. I due smartphone, infatti, sono andati sold out in 45 minuti in Taiwan.

A riferirlo il DigiTimes secondo cui gli operatori telefonici locali, CHT, FET e Tawan Mobile sarebbero molto fiduciosi per l'andamento delle vendite, anche grazie al 5G che nell'andamento dei preordini potrebbe avere un ruolo determinante.

CHT, nello specifico, racconta che l'intero stock a sua disposizione di iPhone 12 è andato sold out in 45 minuti: il 65% dei preordini riguardavano l'iPhone 12 più piccolo, mentre FET osserva che i preordini di iPhone 12 e 12 Pro erano equamente divisi. FET, infine, precisa anche che i preordini di iPhone 12 registrati sono stati tre volte superiori rispetto a quelli riportati lo scorso anno con iPhone 11.

DigiTimes afferma che entro il 2021 gli abbonati a promozioni 5G dovrebbero toccare quota un milione in Taiwan.

Nel frattempo, in attesa di vederli all'opera, iPhone 12 e 12 Pro si sono mostrati nel primo video hands on reale durante la puntata di Good Morning America andata in onda questa mattina, a cui hanno preso parte anche alcuni dirigenti Apple.