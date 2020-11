iPhone 12 e 12 Pro, gli utenti lamentano problemi con i Messaggi ed il segnale

Da poche ore sono ormai disponibili sul mercato tutti i quattro modelli di iPhone 12 presentati da Apple lo scorso mese. Tuttavia, secondo alcuni rapporti vari utenti starebbero lamentando delle problematiche di natura software con l’applicazione Messaggi.

Nello specifico, sulle community di fan Apple i possessori dei nuovi iPhone 12 si sono lamentati del fatto che spesso non riuscirebbero a leggere gli SMS ed i messaggi ricevuti nelle chat di gruppo, ma non riceverebbero nemmeno le notifiche da parte dall’applicazione Messaggi.

E’ altamente probabile che il problema sia di natura software, sebbene la maggior parte dei feedback siano provenienti da utenti in possesso dell’iPhone 12 liscio, mentre sono poche le varianti Pro che sembrano presentare lo stesso disservizio.

Negli Stati Uniti vari clienti Verizon hanno scaricato l’app Message+ dell’operatore telefonico per ovviare al problema, ma è chiaro che non può essere una soluzione per tutti.

Altre problematiche riguardano la ricezione del segnale di iPhone 12, che viene descritta come “fastidiosamente scarsa e non stabile”. In alcuni casi lo smartphone non riuscirebbe proprio ad agganciarsi alla rete. L’unico modo per risolvere sarebbe rappresentato dal completo riavvio del dispositivo.

Non sappiamo quanto siano diffusi i due problemi, e vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori informazioni da parte di Apple.

Qualche settimana fa, vari utenti avevano lamentato problemi con il display di iPhone 12.