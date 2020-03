iPhone 12 e 12 Pro: da YouTube arrivano le presunte specifiche tecniche

Direttamente dal canale YouTube EverythingApplePro arrivano alcune nuove indiscrezioni su iPhone 12. Gli youtuber hanno infatti collaborato con il noto leaker Max Weinbach per svelare quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del modulo fotografico dello smartphone top di gamma 2020 di Apple.

A quanto pare, gli ingegneri avrebbero scelto di mantenere la stessa posizione per i sensori a tripla lente su iPhone 12 Pro, ma un'aggiunta sarà rappresentata dal debutto del chip Time-of-Flight per il bokeh e la profondità di campo.

Apple, a quanto pare starebbe testando degli iPhone 12 con fotocamere principali da 64 megapixel, ma il focus sarebbe sullo zoom. E' chiaro che la Mela morsicata non intende restare a guardare troppo e, come fatto anche da Samsung con il Galaxy S20 Ultra, vuole migliorare le capacità di zoom dei propri dispositivi top di gamma.

Secondo i leaker, con iPhone 12 Pro dovrebbe anche vedere la luce la modalità notturna su tutte le fotocamere, in modo tale da migliorare in maniera sostanziale le fotografie scattate in condizioni di scarsa luminosità. Ma non è tutto: Apple starebbe anche lavorando per aumentare l'apertura dei suoi sensori: l'ultra grandangolare infatti dovrebbe essere f/1.6.

Miglioramenti in arrivo anche per la modalità HDR, mentre la batteria di iPhone 12 dovrebbe essere da 4.400 mAh. Su iPhone 12 Pro Max invece è previsto un incremento ancora maggiore, e servirà ad alimentare il display da 120Hz ed il modem 5G.

Come sempre, vi invitiamo a prendere il leak con le pinze in quanto non proviene da fonti ufficiali. Weinbach però anche in passato ha svelato in anticipo alcune specifiche tecniche che poi si sono rivelate veritiere.

Sulla data di lancio non sono arrivate informazioni, ma non si escludono sorprese a causa del Coronavirus.