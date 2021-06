iPhone 12 da 128 gigabyte in offerta: oltre 200 Euro in meno dal prezzo di listino

Mentre continuano le promozioni eBay sugli smartphone, in giornata odierna segnaliamo uno sconto molto interessante proposto da un venditore su iPhone 12 da 128 gigabyte, su cui è possibile risparmiare oltre 200 Euro rispetto al prezzo di listino.

Il dispositivo, nello specifico, viene proposto a 779,90 Euro nella colorazione Verde. Di fatto, lo sconto è superiore ai 200 Euro dal momento che di listino Apple lo vende a 989 Euro.

Il venditore in questione ha il 99,6% dei feedback positivi, e beneficia anche del servizio eBay Premium che garantisce spedizione veloce e restituzioni facili. Presente anche in questo caso la Garanzia Cliente eBay che permette di ottenere il rimborso in caso di mancato arrivo del prodotto a casa.

E' anche possibile aggiungere la garanzia per danni accidentali e furto da 1 anno tramite Allianz Assistance IT al prezzo di 128 Euro. La consegna è stimata tra il 29 e 30 Giugno, e per i pagamenti sono accettati PayPal, GPay, carte Visa, Mastercard e Maestro, mentre la restituzione con relativo rimborso è garantita in 30 giorni, con il venditore che paga le spese di sostituzione.

Almeno al momento non abbiamo alcuna informazione sul numero di unità disponibili, ma nell'inserzione viene spiegata che la quantità è limitata e ne sono state vendute già 117.