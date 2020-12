iPhone 12 da 128 gigabyte in sconto su Amazon: raggiunto il minimo storico

A poco più di dieci giorni dal Natale, Amazon propone uno sconto molto interessante su iPhone 12 da 128 gigabyte, che raggiunge il minimo storico sul sito di Jeff Bezos, con consegna garantita prima di Natale.

Lo smartphone, nella colorazione azzurra, può essere acquistato a 955,59 Euro, 33,41 Euro in meno rispetto ai 989 Euro di listino. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate in cinque mensilità da 191,12 Euro al mese.

La consegna, come detto poco sopra, è garantita prima di Natale ed ordinando nelle prossime 13 ore si riceverà l pacco a costo zero entro giovedì 17 Dicembre. Amazon come sempre non ha fornito alcuna informazione sulla data di scadenza della promozione, ma come sempre in casi come questo rinnoviamo l'invito ad effettuare l'ordine a stretto giro di orologio in caso d'interesse.

iPhone 12 include un display Super Retina XDR da 6,1 pollici, con Ceramic Shield. Presente anche il supporto al 5G, grazie al chip A14 Bionic integrato. Sulla scocca posteriore troviamo un sistema a doppia fotocamera da 12 megapixel con supporto alla modalità notte, deep fusion, Smart HDR e registrazione video HDR in 4K. La fotocamera per il FaceTime invece è da 12 megapixel, anch'essa con supporto alla modalità notte.