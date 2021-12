iPhone 12 da 128 gigabyte e TV LG da 43 pollici in sconto su Amazon oggi 10 Dicembre

Nel giorno in cui tutte le catene di distribuzione d'elettronica rinnovano i loro volantini (l'ultima in ordine di tempo è Euronics che ha lanciato il Sottocosto di Natale), anche Amazon propone una serie di sconti molto interessanti. Protagonisti sono gli iPhone 12 ed un TV LG.

Di seguito le due promozioni:

Apple iPhone 12 (128GB) - (PRODUCT) RED: 749 Euro (899 Euro)

- (PRODUCT) RED: 749 Euro (899 Euro) LG NanoCell 43NANO756PR Smart TV 4K LED Ultra HD 43” 2021 con Processore Quad Core 4K, Wi-Fi, webOS 6.0, FILMAKER MODE, Game Optimizer, Google Assistant e Alexa Integrati, Telecomando Puntatore [Classe di efficienza energetica G]: 479,80 Euro

Su iPhone 12 da 128 gigabyte viene garantita la consegna a stretto giro di orologio, entro lunedì 13 Dicembre 2021 per coloro che effettuano la consegna entro sei ore e 37 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Disponibile anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rate mensili Amazon da 149,80 Euro al mese.

Discorso diverso per il TV LG NanoCell da 43 pollici, per cui la consegna è prevista per martedì 14 Dicembre se si effettua l'ordine entro 12 ore e 37 minuti, ma non è previsto il pagamento a rate di Amazon.

La promozione sul TV scade tra due giorni, mentre per quanto riguarda iPhone 12 non sono emerse informazioni e per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.