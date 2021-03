iPhone 12 da 128Gb e MacBook Pro con M1 in sconto al minimo storico su Amazon

Nel giorno in cui Mediaworld lancia il nuovo volantino, Amazon propone una serie di nuovi sconti su un'ampia gamma di prodotti d'elettronica ed informatica. Nella fattispecie, quest'oggi troviamo due sconti molto interessanti su iPhone 12 e MacBook Pro con M1.

Partendo proprio dall'iPhone 12, la variante con 128 gigabyte di memoria interna e scocca azzurra è disponibile ad 899 Euro, per un risparmio di 90 Euro rispetto ai 989 Euro di listino. La consegna senza costi aggiuntivi è prevista per lunedì 8 Marzo 2021 per gli utenti che sceglieranno di effettuare l'ordine in giornata odierna. Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in cinque rati mensili da 179,80 Euro al mese, a costo zero. E' anche possibile aggiungere all'ordine accessori extra come la custodia MagSafe, l'alimentatore USB-C da 20W, cuffie ed altro.

In sconto, sempre al minimo storico, troviamo anche il MacBook Pro da 13 pollici con chip Apple M1, CPU e GPU 8-core, 8 gigabyte di RAM ed SSD da 256 gigabyte. Il colosso di Seattle permette di portarlo a casa a 1.291,90 Euro, il 13% in meno rispetto ai 1.479 Euro di listino. Anche in questo caso, la consegna è garantita per lunedì 8 marzo 2021, con tutti i vantaggi del Prime.