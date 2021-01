iPhone 12 da 128Gb è in sconto fino al 21 Gennaio 2021 da Unieuro

Dopo il lancio del Fuoritutto Unieuro, la catena di distribuzione propone anche un'altra promozione su iPhone 12 da 128 gigabyte, che sarà disponibile solo online fino al 21 Gennaio 2021.

Il dispositivo è infatti disponibile al prezzo di 949 Euro, per un risparmio del 4% rispetto al prezzo di listino di Apple.

L'aspetto interessante è che lo sconto è disponibile su tutte le varianti di colore, ad eccezione del nero che è segnato come non disponibile:

Unieuro dà anche la possibilità di effettuare il pagamento attraverso la cassa veloce PayPal, il che rappresenta un di più per ottenere maggiore protezione. Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere lo Smile Service che garantisce la copertura danni accidentali per 12 mesi al prezzo di 119,99 Euro.

La consegna a domicilio ed il ritiro in negozio sono gratuiti. Almeno allo stato attuale non sono previste opzioni per il pagamento rateale.

Non si tratta certo del prezzo più basso del web, dal momento che in passato anche altre catene di distribuzione avevano proposto sconti più corposi, ma comunque l'occasione è molto ghiotta per coloro che sono interessati.