iPhone 12 del 2020 supporterà il 5G? Sul web nuove indiscrezioni

Mentre le attenzioni della maggior parte degli utenti sono rivolte ad iPhone SE 2, che dovrebbe debuttare a Marzo 2020 ad un prezzo di circa 399 Dollari, sul web già si parla di iPhone 12. Secondo quanto riportato dal Nikkei, è probabile che la prossima generazione di melafonini supporti la connettività 5G grazie al modem X55 5G di Qualcomm.

Il giornale asiatico riferisce che il modem sarà accoppiato al nuovo chipset Apple, che probabilmente si chiamerà A14 Bionic e sarà il primo dell'azienda ad essere prodotto utilizzando il processo produttivo a 5 nanometri. Questa novità dovrebbe rendere il chip più efficiente, garantendo al contempo una maggiore potenza di elaborazione.

Non si tratta del primo rapporto in assoluto di questo tipo. Già in passato si era parlato del possibile debutto del 5G negli iPhone del 2020. L'analista Ming-Chi Kuo in una ricerca di mercato di qualche mese fa aveva discusso dei tre modelli di smartphone che Apple avrebbe in programma di lanciare il prossimo anno, tutti con modem 5G.

Il leaker Ben Geskin, ad inizio mese aveva lanciato l'indiscrezione secondo cui Apple potrebbe abbandonare il Lightning a favore dell'USB-C, ma solo nel 2023 e non nel 2020.

A parte il 5G, i nuovi iPhone del prossimo anno dovrebbero anche sfoggiare una nuova scocca ed un sensore per le impronte digitali integrato direttamente nello schermo.