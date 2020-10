iPhone 12, meno di 24 ore alla presentazione: cosa aspettarsi e previsioni degli analisti

Gli appassionati del mondo della tecnologia non stanno più nella pelle: mancano poche ore al fatidico 13 ottobre 2020. No, non ci riferiamo solamente al Prime Day di Amazon che partirà a mezzanotte, ma anche e soprattutto all'attesa presentazione della gamma di smartphone iPhone 12. L'hype è alle stelle e ci sono anche previsioni importanti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da iDownloadBlog, il noto analista Ming-Chi Kuo ha già effettuato le sue analisi in merito a come venderanno i vari modelli di iPhone 12. Stando alle indiscrezioni, Apple dovrebbe presentare quattro smartphone: iPhone 12 (5,4 pollici), iPhone 12 Max (6,1 pollici), iPhone 12 Pro (6,1 pollici) e iPhone 12 Pro Max (6,7 pollici). Secondo Kuo, le soluzioni più vendute saranno quelle da 6,1 pollici, piuttosto che il modello "mini" da 5,4 pollici o quello Pro Max da 6,7 pollici. Staremo a vedere, ma sicuramente si tratta di previsioni interessanti.



In ogni caso, i prezzi di partenza dei quattro modelli dovrebbero essere di 699 dollari per iPhone 12, 799 dollari per iPhone 12 Max, 999 dollari per iPhone 12 Pro e 1099 dollari per iPhone 12 Pro Max. Ovviamente, ci saranno anche varie possibilità in termini di tagli di memoria.



Vi ricordiamo che quest'anno iPhone 12 dovrebbe introdurre il supporto al 5G. Tuttavia, stando al succitato analista, quest'ultimo potrebbe non essere quel "selling point" in grado di convincere molti utenti. D'altronde, secondo un recente sondaggio, non sono pochi gli utenti iPhone che pensano di averlo già a disposizione nel loro attuale smartphone. In ogni caso, se volete approfondire rumor e leak relativi alle altre caratteristiche di iPhone 12, potete farlo consultando la notizia relativa alle ultime indiscrezioni.



Da non sottovalutare inoltre il fatto che, durante l'evento, Apple potrebbe presentare altri prodotti oltre ai succitati smartphone. Infatti, si vocifera della possibile presenza di HomePod Mini, nonché di nuovi AirPods e dei tanto "caldeggiati" AirTags (anche se ci sono rumor discordanti). Staremo a vedere.



Per il resto, vi ricordiamo che l'evento, dal motto "Hi, Speed", si terrà a partire dalle ore 19:00 del 13 ottobre 2020. Per tutti i dettagli del caso su come seguirlo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla notizia dedicata.