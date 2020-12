iPhone 12 da 256 gigabyte in offerta su Amazon al minimo storico

Interessante sconto proposto da Amazon quest'oggi su iPhone 12 da 256 gigabyte, che raggiunge il minimo storico sulla piattaforma di Jeff Bezos, che permette di risparmiare rispetto al prezzo imposto da Apple.

Lo smartphone, nello specifico, può essere acquistato a 1.068,76 Euro, il 4% in meno rispetto ai 1.109 Euro di listino, per un risparmio di 40,24 Euro. Dati alla mano si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dal nuovo iPhone 12 su Amazon, che garantisce anche la consegna prima di Natale per coloro che ordineranno nelle prossime ore.

Il sistema di Amazon permette anche di effettuare il pagamento in cinque rate mensili al prezzo di 213,76 Euro al mese, ovviamente a tasso zero: sostanzialmente, quindi, si tratta dell'importo complessivo diviso per cinque, senza costi aggiuntivi.

Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione extra AppleCare+ per iPhone 12, della durata di due anni, al prezzo di 169 Euro, oltre che alimentatori USB-C da 20W, custodie MagSafe ed adattatori di vario tipo.

iPhone 12 include un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield. Garantito anche il supporto 5G grazie al processore A14 Bionic. Il comparto fotografico è composto da una doppia lente posteriore da 12 megapixel, con fotocamera TrueDepth anteriore è da 12 megapixel.