iPhone 12 da 256 gigabyte in sconto su Amazon: raggiunto il minimo storico

Torna in offerta su Amazon l'iPhone 12 da 256 gigabyte. Lo smartphone top di gamma 2020 dela compagnia di Cupertino, nella colorazione azzurro raggiunge il minimo storico, con consegna senza costi aggiuntivi garantita nel giro di pochi giorni e possibilità di effettuare il pagamento a rate.

Il dispositivo, nello specifico, può essere acquistato a 989 Euro, l'11% in meno rispetto ai 1.109 Euro di listino, per un risparmio netto di 120 Euro. Dati alla mano, si tratta del prezzo più basso mai raggiunto dal dispositivo sulla piattaforma di Jeff Bezos, e rappresenta senza dubbio un'ottima occasione per coloro che sono interessati.

Amazon garantisce la consegna senza costi aggiuntivi entro giovedì 14 Gennaio 2021 se si ordina entro 10 ore e 25 minuti, oltre che la possibilità di effettuare il pagamento rateale in cinque mensilità di 197,80 Euro l'una.

Attraverso la scheda prodotto è anche possibile aggiungere la protezione aggiuntiva AppleCare+ per iPhone 12, della durata di due anni, al prezzo di 169 Euro, oltre che accessori come la custodia MagSafe in silicone, l'adattatore da Lightning a jack per le cuffie, gli auricolari EarPods ed altro.

Non abbiamo alcuna informazione sulla possibile data di scadenza dell'offerta, e per questo consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente in caso d'interesse.