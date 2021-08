iPhone 12 da 256Gb in offerta al prezzo più basso di sempre su Amazon

Super sconto proposto in giornata odierna da Amazon su iPhone 12 da 256 gigabyte. Lo smartphone 2020 di Apple, infatti, può essere acquistato al prezzo più basso di sempre sulla piattaforma di Jeff Bezos, nella variante con più memoria interna.

Offerta iPhone 12 su Amazon

Apple iPhone 12 (256GB) - bianco: 949 Euro (1109 Euro)

La consegna senza costi aggiuntivi è garantita entro lunedì 9 Agosto 2021 per i clienti Prime che effettuano l'ordine entro 12 ore e 25 minuti dal momento in cui stiamo scrivendo. Amazon nella scheda evidenzia che "è richiesto un tempo di consegna più elevato rispetto a quello solitamente necessario per gli articoli Prime".

E' anche possibile aggiungere accessori extra in fase d'ordine, tra cui le AirPods Pro a 189,90 Euro, la le AirPods classiche con custodia di ricarica tramite cavo a 119 Euro, l'iPhone Lightning Dock a 55 Euro ed il portafoglio MagSafe in pelle a 64,87 Euro.

Amazon dà anche la possibilità di effettuare il pagamento a rate in cinque rate mensili da 189,80 Euro al mese, ad interessi zero e spese extra zero.

iPhone 12 è dotato di un display Super Retina XDR da 6,1 pollici con Ceramic Shield e dispone anche del supporto 5G grazie al processore A14 Bionic.