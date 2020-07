iPhone 12 da 5,4 pollici in mostra su Weibo: il notch sarà più piccolo?

A ridosso delfine settimana sono trapelate le possibili date di presentazione di iPhone 12 ed oggi, attraverso il social network cinese Weibo, ci giungono addirittura i pannelli della prossima generazione di smartphone top di gamma del colosso di Cupertino.

Le fotografie, che proponiamo come sempre in calce, non fanno altro che confermare i rumor emersi in precedenza: Apple anche nel 2020 confermerà il notch per il Face ID, che avrà le stesse dimensioni di quello presente su iPhone 11. E' previsto per un rapporto schermo/cornice migliorato, ma non è escluso che sia solo un'impressione.

Un blogger di Weibo, però, ha fornito ulteriori informazioni sulle immagini in questione, ed ha affermato che i pannelli delle fotografie si riferiscono al modello di iPhone 12 da 5,4 pollici, che aveva suscitato reazioni entusiaste a causa delle dimensioni contenute e compatte. MacRumors, di conseguenza, osserva che la tacca su iPhone 12 da 5,4 pollici dovrebbe essere più piccola di quella presente su iPhone 11 da 5,8 pollici.

La lineup di iPhone 12 dovrebbe essere composta da quattro modelli, tutti con schermi OLED, tra cui uno da 5,4 pollici, due da 6,1 pollici ed un ultimo da 6,7 pollici. Apple potrebbe differenziarli integrando la tripla fotocamera solo sui modelli ultratop.

Alcuni analisti negli scorsi giorni hanno affermato che nei primi tempi la disponibilità di iPhone 12 potrebbe essere molto bassa.