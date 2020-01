iPhone 12 e 5G, Tim Cook: 'Entusiasti di ciò che stiamo facendo'

Nel corso della conference call tenuta la scorsa notte, a seguito dell'annuncio del miglior trimestre di sempre di Apple, il CEO della società, Tim Cook, ha anche risposto alle domande degli investitori. Una di queste si è soffermata sul possibile arrivo del 5G in iPhone 12.

L'amministratore delegato della società ovviamente non ha diffuso alcun tipo d'indicazione su ciò che andremo a vedere il prossimo autunno, tanto meno ha confermato se iPhone 12 integrerà davvero un modulo 5G: "non siamo soliti commentare i prodotti futuri. Per quanto riguarda il 5G, penso che siamo nelle prime fasi della distribuzione su base globale. Siamo entusiasti ed orgogliosi della nostra pipeline e non cambieremo la nostra posizione per nessun motivo al mondo" ha affermato il CEO.

Successivamente, in risposta a Krish Shankar di Callan and Company, Cook ha fornito una visione più specifica sul 5G e sull'impatto che potrebbe avere sui prezzi degli smartphone. Anche in questo caso, l'AD si è sbottonato: "ancora una volta, voglio evitare di commentare i prodotti ancora non disponibili sul mercato. Ma in generale penso che sia importante guardare in giro per il mondo i diversi programmi di distribuzione del 5G".

Nessuna risposta sul prezzo che Apple potrebbe imporre agli iPhone con il modem 5G, invece.

Le indiscrezioni trapelate ieri parlano di quattro modelli di iPhone 12 tra cui una variante "Mini".